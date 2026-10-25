«Cкоропостижно и с улыбкой»: Галустян напугал поклонников шуточным «некрологом» в свой день рождения

Известный юморист и актер Михаил Галустян отметил 47-летие необычным способом, передает Super. В день рождения он опубликовал в личном блоге шуточный «некролог».

Фото: [ соцсети ]

Пост представлял собой черно-белое фото артиста с текстом о его «смерти» из-за наступившего праздника. В ироничном ключе Галустян пересказал ключевые моменты своей биографии — от рождения в Сочи до свадьбы летом 2026 года. Такой формат поздравления стал неожиданным для аудитории.

Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Многие сначала восприняли публикацию всерьез. В комментариях появились тревожные сообщения, люди не сразу поняли, что это шутка.

Лишь позже стало ясно, что Галустян таким образом решил пошутить над собственным возрастом. Коллега артиста, юмористка Елена Борщева отреагировала на розыгрыш и попросила его больше так не шутить.

Ранее Михаил Галустян рассказал о реакции детей на развод с их матерью.