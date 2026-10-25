«Связалась не с тем»: россиянку нашли мертвой рядом с телом возлюбленного

Волгоградская область потрясена трагедией, которая началась как обычный розыск пропавшего подростка. Несовершеннолетняя студентка исчезла в начале октября вместе со своим возлюбленным. Спустя две недели тела обоих обнаружили в Краснодаре. Но за этой историей скрывается куда более мрачный сюжет: перед исчезновением парень девушки мог жестоко расправиться с собственной матерью, пишет KP.RU .

Последний выход на связь и тишина

Все началось 3 октября. Ученица колледжа находилась в поселке Городище под Волгоградом — она приехала к молодому человеку. В последний раз девушка выходила на связь с улицы Пархоменко. После этого ее телефон замолчал, как и телефон ее парня. Родные забили тревогу не сразу — надеялись, что пара объявится сама. Однако когда молчание затянулось, в местных чатах и родительских группах разлетелись ориентировки: «Внимание, пропал ребенок. 16 лет. Волосы светлые, глаза серые, рост 165 см. Была в джинсах голубого цвета и черной кожаной куртке».

Родители обращались к дочери прямо через соцсети, умоляя дать о себе знать любым способом.

Страшная находка в Городище

Примерно в те же дни поселок всколыхнула другая новость: в одном из частных домов нашли тело женщины с ножевыми ранениями. Подозрение сразу пало на ее 17-летнего сына. Соседи не скрывали: парень давно вел себя агрессивно по отношению к матери, не раз гонял ее по двору и угрожал расправой. Поговаривали и о проблемах с психикой. Тело обнаружили после того, как женщина перестала выходить на связь с мужем, находящимся на СВО — он попросил родственников проверить дом. К тому моменту ее сын уже бесследно исчез.

Оказалось, что две истории связаны. Агрессивный парень — это и есть возлюбленный студентки. Они пропали одновременно.

Финал в Краснодаре

16 октября тела обоих подростков нашли в центре Краснодара, у заброшенного недостроенного здания. Матери погибшей девушки пришлось ехать в другой регион на опознание. Как пара добралась из Волгоградской области до Кубани и что именно произошло в заброшке, официально пока не сообщается.

Родные девушки готовятся к похоронам. Они уверены, что дочь просто «связалась не с тем человеком и увидела то, что не должна была видеть».

Официальных версий произошедшего следствие пока не озвучивало. Известно лишь, что за внешне простым розыском подростка скрылась история трех смертей и одного побега, финал которой оказался куда страшнее, чем предполагали те, кто две недели пересылал ориентировки в надежде на чудо.