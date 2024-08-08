На Украине зафиксировали первую смерть от нового штамма COVID-19

На Украине был зафиксирован первый смертельный случай заболевания штаммом COVID-19 под названием FLiRT. От него умерла 80-летняя жительница Ивано-Франковской области. Об этом заявил директор регионального центра контроля и профилактики заболеваний украинского Минохраны здоровья Руслан Савчук, передает местный телеканал «Общественное» .

Сообщается, что факт инфицирования был подтвержден в лаборатории. Чиновник сообщил, что украинку госпитализировали с повышенной температурой и в тяжелом состоянии. Известно, что после стабилизации ее состояния, женщину перевели в терапевтическое отделение, где она впоследствии умерла.

По словам Савчука, всего с момента госпитализации пациентки прошло 20 дней, на протяжении которых местные медики помогали ей как могли.

В то же время, других случаев заболевания данным штаммом в регионе пока зафиксировано не было, уточнил он.

Ранее в российской Волгоградской области было зафиксировано 3 случая заболевания лихорадкой Западного Нила.