В российском регионе зафиксировали три случая лихорадки Западного Нила

В России зафиксировали еще несколько случаев лихорадки Западного Нила. На этот раз инфекцию обнаружили в Волгоградской области.

По сообщениям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) региона, выявлено три случая заболевания инфекцией.

Отмечается, что два случая зафиксированы у жителей Волгограда. Один — завозной из Астраханской области, где ранее подтвердили два случая заражения инфекцией.

Как отметили в региональном управлении Роспотребнадзора, на территории Волгоградской области расположен природный очаг лихорадки Западного Нила.

Лихорадка Западного Нила представляет собой вирусное заболевание, передающееся через укус инфицированных комаров. Вирус Западного Нила принадлежит к семейству флавивирусов и может вызывать множество симптомов.

У большинства людей инфекция протекает бессимптомно или с легкими симптомами. Например, человек может ощущать головную боль и усталость. На коже могут появиться высыпания, а температура тела при заболевании поднимется.

Ранее сообщалось, что в Татарстане зарегистрировали пять случаев заболевания лихорадкой Западного Нила.