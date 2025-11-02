Найдена связь между частым потреблением бургеров и потерей подвижности у пожилых

Международная научная группа обнаружила связь между частым употреблением ультрапереработанных продуктов и снижением физической активности у пожилых людей. О результатах сообщили в журнале Nutrients, передает Planet Today.

В наблюдении участвовали данные 2 547 человек из проекта Framingham Offspring Cohort.Средняя длительность мониторинга составила 10,8 года. Согласно выводам, каждый дополнительный прием ультрапереработанной еды в течение дня был связан с замедлением скорости ходьбы на 0,001 м/с ежегодно. У мужчин фиксировалось дополнительное последствие — ослабление силы хвата на 0,02 кг в год.

Авторы исследования — специалисты Школы наук о питании и политике Фридмана Университета Тафтса. Они рекомендуют уменьшать долю УПП в рационе и заменять их цельными продуктами.

