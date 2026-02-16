Найдена связь между химиотерапией и переломами у женщин

Американские ученые из Университета штата Огайо обнародовали данные многолетнего наблюдения за женщинами, которые прошли через химиотерапию. Соответствующие результаты опубликованы в журнале JAMA Netwotk Open.

Выяснилось, что токсическое воздействие препаратов не заканчивается с завершением лечения, а продолжает разрушать организм спустя многие годы.

Химиотерапия по-прежнему остается одним из главных способов борьбы с раком молочной железы. Однако цена спасения жизни может оказаться высокой. Специалисты обнаружили у своих подопечных явные признаки ускоренного биологического старения. Даже спустя пять или десять лет после ремиссии здоровье этих женщин требует куда более пристального внимания, чем у их ровесниц.

Главный удар приходится на мышечный корсет и костную ткань. У переживших химиотерапию часто развивается саркопения, то есть сильная потеря мышечной массы, и остеопения, при которой плотность костей снижается до опасного уровня. Это делает женщин гораздо более уязвимыми: у них повышается риск случайных падений и тяжелых переломов.

Ученые связывают такое разрушительное действие с подавлением выработки эстрогена. Именно этот женский гормон на протяжении всей жизни защищает скелет и мускулатуру, но химиотерапия наносит серьезный удар по его естественной выработке. Последствия этого удара ощущаются годами.

Исследователи также измерили физические показатели участниц: у многих скорость ходьбы оказалась ниже нормы, а сила хвата рук слабой.

Однако ученые подчеркивают, что это не приговор: лечение онкологических заболеваний должно быть долгосрочным и включать в себя не только борьбу с опухолью, но и период восстановления в ремиссии. Женщинам рекомендуют проходить комплексную реабилитацию.

Регулярные силовые тренировки, которые раньше могли казаться непосильными, и правильное питание способны частично компенсировать нанесенный ущерб. Понимание всех рисков позволит врачам подбирать более щадящие схемы терапии и разрабатывать профилактические меры, чтобы сохранить не только жизнь, но и физическую активность своих пациенток на долгие годы.

