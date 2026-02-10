Ученые нашли природную защиту для зубов: как теафлавины из чая борются с кариесом

Вещества, содержащиеся в черном чае, могут эффективно защищать зубы от развития кариеса. Речь идет о теафлавинах — соединениях, которые образуются в чайных листьях в процессе ферментации при производстве черного чая. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Food & Function (F&F).

Ученые выяснили, что эти природные соединения препятствуют размножению вредных бактерий в полости рта и замедляют процесс повреждения зубных тканей. Механизм их действия заключается в способности разрушать бактериальные пленки, которые образуются на поверхности зубов.

Молекулы теафлавинов связываются с ключевым ферментом MMP-9, который играет важную роль в разрушении зубной эмали. Это взаимодействие изменяет форму фермента и значительно ухудшает его функциональность. Наиболее выраженный эффект теафлавины проявляют в отношении бактерии Streptococcus mutans, которая считается главным виновником возникновения кариеса.

При этом ученые установили, что чем сложнее химическое строение молекулы теафлавина, тем более сильный защитный эффект она оказывает. По мнению исследователей, теафлавины черного чая в будущем могут стать основой для создания зубных паст, ополаскивателей для полости рта и других функциональных продуктов, направленных на сохранение здоровья зубов.

