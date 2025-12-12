«Написано на голове»: пермские ученые нашли новую причину облысения

Ученые Пермского политехнического университета совместно с Пермским государственным медицинским университетом имени академика Е. А. Вагнера разработали цифровую технологию для диагностики причин алопеции. Система анализирует объективные параметры волос и сопоставляет их с возрастными нормативами, основанными на многолетних наблюдениях за здоровыми волосами, пишет progorodsamara .

Ранее исследования в трихологии сосредоточивались на патологических изменениях, в то время как возрастные особенности структуры волос оставались недостаточно изученными. В новом исследовании приняли участие мужчины и женщины в возрасте от 21 до 86 лет. Ученые фиксировали ключевые параметры волос, включая ширину волосяной луковицы и толщину стержня.

Результаты показали, что в теменной области различия между молодыми и пожилыми участниками минимальны. В височной зоне у мужчин ширина луковицы уменьшается на 11%, у женщин — на 5%. На основе этих данных разработаны возрастные нормативы по полу и зонам роста волос.

Программный комплекс позволяет врачу вводить данные пациента и определять, соответствуют ли волосы биологическому возрасту или имеются патологические изменения. Для работы технологии не требуется специализированное оборудование, что облегчает ее внедрение в клиническую практику.

Ранее сообщалось о том, что Долиной не придется платить всю сумму налогов за скрытый коттедж.