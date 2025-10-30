«Сидячий образ жизни больше не приговор»: как какао защищает наши сосуды?

Ученые из Бирмингемского университета нашли в привычном лакомстве многих людей необычный компонент, который защищает сосуды от разрушительных последствий сидячего образа жизни. Речь идет о какао.

В опубликованном в The Journal of Physiology исследовании говорится, что в этом напитке содержатся флаванолы, способные нейтрализовать вред от длительного сидения.

В эксперименте участвовали 40 молодых мужчин с разным уровнем физической подготовки. Удивительно, но у тех, кто употреблял какао, обогащенное флаванолами, не наблюдалось характерного снижения сосудистой функции, в то время как у участников, пивших обычное какао, эластичность артерий заметно ухудшалась.

Наиболее впечатляющим оказался тот факт, что защитное действие флаванолов проявляется независимо от уровня физической активности человека.

Это означает, что регулярное употребление богатых флаванолами продуктов — какао, зеленого чая, яблок и ягод — может стать простым и эффективным способом поддержания здоровья сосудов для миллионов людей, ведущих малоподвижный образ жизни.

При этом ученые отмечают важный нюанс: хотя экстракт какао и не снижает общий риск гипертонии, он эффективно предотвращает развитие этого заболевания у людей с нормальным артериальным давлением.

Ранее практикующий нутрициолог Ирина Попкова назвала топ осенних ягод для укрепления иммунитета.