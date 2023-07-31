Нарколог Холдин рассказал о влиянии вейпов на интеллект подростков

По словам психиатра-нарколога Виталия Холдина, курение электронных сигарет в первую очередь негативно отражается на организме подростков. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что электронные испарители наносят удар легким, сердцу и иным органам и способствуют падению умственных способностей.

По мнению медика, следует объяснять детям о преимуществе ведения здорового образа жизни и негативных последствиях, возникающих на фоне вредных привычек.