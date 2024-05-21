Нарколог Исаев считает, что действенность законопроекта о маркировке «фунфыриков» маловероятна

Внесенный в нижнюю палату парламента законопроект о маркировке малообъемных крепких напитков, известных как «фунфырики», направлен на борьбу с отравлениями и смертельными случаями, вызванными суррогатными жидкостями. Согласно ему, планируется ввести обязательную маркировку, установить минимальные цены и наладить систему отчетности. Эти меры направлены на устранение с рынка недобросовестных торговцев, спекулирующих на алкогольной зависимости населения. Врач-нарколог Руслан Исаев рассказал, поможет ли такой закон и что делать. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, запрещать «фунфырики» сегодня нет никакого смысла, поскольку какого-либо явного вреда от них нет, а их популярность связана с тем, что люди доверяют аптечным препаратам больше, чем магазинным продуктам. Кроме того, опасность представляют как раз именно суррогаты, которые продавались под видом аптечных «фунфыриков».

Врач добавил, что самая большая опасность «аптечных напитков» состоит именно в том, что они дешевы и закупиться можно значительным объемом, поэтому ограничения по отпуску подобных препаратов в одни руки уместны. Это можно реализовать с помощью какой-либо минимальной отпускной цены – потолка, чтобы ниже она не опускалась, а вот маркировка тут не поможет.

По его мнению, также запрещать продажу «фунфыриков» точно не следует, поскольку полный запрет приведет к неблагоприятным последствиям для людей.