Нарколог Казанцев пояснил опасность домашнего лечения тяжелого алкоголизма и наркомании

По словам врача-нарколога Алексея Казанцева, алкоголизм или наркоманию в тяжелом состоянии нельзя лечить на дому, поскольку велики риски возникновения побочных эффектов, включая летальный исход. Об этом сообщил Life.ru.

Он добавил, что многие люди относятся к алкоголизму и наркомании очень несерьезно, несмотря на то что в действительности это смертельно опасные заболевания, из-за чего лечение зависимостей должно проходить строго под контролем специалистов.

По мнению медика, важно пользоваться услугами медучреждений, у которых имеются лицензии.

Ранее сообщалось, что в Казани мужчина умер на второй день после капельницы от похмелья.