Нарколог Масякин обозначил главные ошибки бросающих курить

Отказаться от курения весьма непросто, для этого требуется терпение и желание избавиться от пагубной зависимости. Главный нарколог столицы Антон Масякин назвал пять основных ошибок бросающих курить. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, прежде всего при отказе от курения должна быть хорошая мотивация и понимание, для чего это необходимо индивидуально.

Медик добавил, что самостоятельно при отсутствии обращения к специалисту также бросить курить сложно.

По его мнению, также важно прохождение полного курса лечения от никотиновой зависимости и поделиться с близкими людьми наличием проблемы.

Врач отметил, что не следует также переоценивать прошлый неудачный опыт.