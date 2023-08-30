Нарколог Масякин обозначил главные ошибки бросающих курить
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Отказаться от курения весьма непросто, для этого требуется терпение и желание избавиться от пагубной зависимости. Главный нарколог столицы Антон Масякин назвал пять основных ошибок бросающих курить. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, прежде всего при отказе от курения должна быть хорошая мотивация и понимание, для чего это необходимо индивидуально.
Медик добавил, что самостоятельно при отсутствии обращения к специалисту также бросить курить сложно.
По его мнению, также важно прохождение полного курса лечения от никотиновой зависимости и поделиться с близкими людьми наличием проблемы.
Врач отметил, что не следует также переоценивать прошлый неудачный опыт.