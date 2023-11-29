Нарколог предупредил о смертельной опасности сочетания банных процедур с алкоголем

Банные процедуры нельзя совмещать с алкоголем, поскольку существует риск получения инфаркта или инсульта, предупредил психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

«Пить алкоголь в бане нельзя, так как, во-первых, он не позволяет адекватно оценить свое состояние во время парения, а во-вторых, дает еще большую нагрузку на сосуды и сердце», — говорит Холдин.

Врач пояснил, что сама по себе баня оказывает нагрузку на сердце и сосуды — горячий пар их расширяет, а спиртные напитки и холодная вода — сужают. Поэтому также следует быть аккуратными, ныряя в ледяную прорубь после бани.

Нарколог подчеркнул, что баня является местом для оздоровления, поэтому вместо спиртных напитков можно взять с собой в парную травяной чай, морс или простую воду.

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