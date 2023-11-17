Главный нарколог Подмосковья Холдин рассказал, какие факторы могут спровоцировать появление сахарного диабета

Сахарный диабет могут спровоцировать курение и другие вредные привычки. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.

«Никотин, смолы и другие химические вещества, содержащиеся в табачном дыме, не только провоцируют развитие онкологических заболеваний, но и способствуют развитию полиневропатий нижних конечностей и диабетической стопы», — отметил эксперт.

Кроме того, данный недуг может спровоцировать злоупотребление алкоголем, продолжил Холдин. Врач посоветовал пациентам с диабетом контролировать режим дня и уровень глюкозы в крови, а также отказаться от вредных привычек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.