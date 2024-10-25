Нарколог Сахаров отметил ключевую опасность шампанского

Сегодня отмечается Международный день шампанского. По словам врача-нарколога Анатолия Сахарова, шампанское является таким же алкогольным напитком, как и прочие, и не менее вредный для организма. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что употребление шампанского может приводить к более быстрому развитию алкогольного опьянения, что несет серьезные риски для здоровья. Так, безвредной дозы алкоголя для человека нет. К тому же любые спиртные напитки токсичны и могут стать причиной множества заболеваний, в том числе и онкологических.

По мнению медика, любой алкогольный напиток приводит к зависимости, поэтому наилучшим выбором является полный отказ от употребления спиртных напитков.

Ранее гастроэнтеролог Наталия Васильева пояснила, почему алкоголь вызывает спазм протоков поджелудочной железы.