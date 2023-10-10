Нарколог Шуров перечислил наиболее «пьющие» профессии

По словам врача-нарколога Василия Шурова, представители силовых ведомств в нашей стране употребляют алкогольные напитки больше политиков и чиновников. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что к такому поведению приводят очень большие нагрузки и регулярный риск для жизни.

По мнению медика, чиновники на высоких постах тоже испытывают стресс, из-за чего нередко выпивают прямо в кабинетах.

Он уточнил, что при этом Россия не является наиболее пьющим государством, в Европе наша страна не попадает даже в топ-10 таких стран.