Нарколог Шуров перечислил наиболее «пьющие» профессии
Фото: [©Евгений Епачинцев/РИА Новости]
По словам врача-нарколога Василия Шурова, представители силовых ведомств в нашей стране употребляют алкогольные напитки больше политиков и чиновников. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что к такому поведению приводят очень большие нагрузки и регулярный риск для жизни.
По мнению медика, чиновники на высоких постах тоже испытывают стресс, из-за чего нередко выпивают прямо в кабинетах.
Он уточнил, что при этом Россия не является наиболее пьющим государством, в Европе наша страна не попадает даже в топ-10 таких стран.