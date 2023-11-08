Нарколог Шуров перечислил негативные последствия зависимости от кофе

Кофе при постоянном употреблении нескольких чашек ежедневно может вызывать зависимость и приводить к развитию проблем с сердечно-сосудистой и желудочно-кишечной системами. Пос словам врача-нарколога Василия Шурова, при отказе от регулярного употребления данного напитка зависимый человек может впасть в депрессию и астению. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что зависимость от кофе, или кофеинизм, входит в Международную классификацию болезней.

По мнению медика, из-за регулярного употребления кофе у человека с зависимостью могут развиться проблемы с сердечно-сосудистой системой и эрозия в желудке.

Он подчеркнул, что наибольшая опасность кофеина — в энергетиках, поскольку в банке энергетика содержится примерно пять чашек кофе.