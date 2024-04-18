Нарколог Шуров перечислил способы быстро бросить курить

Отказ от курения является одним из наиболее сложных испытаний для человека с многолетним пристрастием к никотину. Тем не менее бывают случаи, когда это нужно сделать срочно. По словам врача-нарколога Василия Шурова, помочь в этом могут специальные медсредства, если человек сам не в состоянии побороть тягу к сигаретам. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, в таком случае стоит обратиться к блокаторам никотиновых рецепторов и антитревожным препаратам. Существует также метод «лесенки», когда зависимый применяет никотиновые пластыри и жвачки с постепенным сокращением дозировки действующего вещества. Абстинентный синдром в данном случае будет менее выраженным.

Медик добавил, что ключевым в деле отказа от курения является осознанное решение сделать это, поскольку у большинства людей возникают проблемы с мотивацией. В подобных ситуациях следует обращаться к специалисту и подбирать заместительную терапию и к психотерапевту, с целью проработать проблемы, из-за которых пациент курит.