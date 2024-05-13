Нарколог Шуров пояснил, почему любители шампанского также являются алкоголиками
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Жители нашей страны стали пить больше дешевых игристых вин – потребление этого вида спиртной продукции за I квартал увеличилось более чем на 13%, то есть до 5,4 млн декалитров. В России довольно популярны словосочетания «пивной алкоголизм» и «пивной алкоголик». Нарколог Василий Шуров рассказал, могут ли слабоалкогольные напитки вроде пива или игристых быстрее формировать зависимость, чем крепкие напитки. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, для появления зависимости нет никакой разницы, что именно пьет человек, поскольку любой алкогольный напиток является раствором этанола.
Медик пояснил, что любовь к шампанскому возникает из-за его моментального всасывания за счет газов и моментального опьянения. В действительности у пьющих слабоалкогольные напитки существует иллюзия, что они меньше вредят здоровью или пьют более качественное, что они культурные сомелье, а не алкаши. А по факту все это является разновидностью самообмана.