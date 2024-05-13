Нарколог Шуров пояснил, почему любители шампанского также являются алкоголиками

Жители нашей страны стали пить больше дешевых игристых вин – потребление этого вида спиртной продукции за I квартал увеличилось более чем на 13%, то есть до 5,4 млн декалитров. В России довольно популярны словосочетания «пивной алкоголизм» и «пивной алкоголик». Нарколог Василий Шуров рассказал, могут ли слабоалкогольные напитки вроде пива или игристых быстрее формировать зависимость, чем крепкие напитки. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, для появления зависимости нет никакой разницы, что именно пьет человек, поскольку любой алкогольный напиток является раствором этанола.

Медик пояснил, что любовь к шампанскому возникает из-за его моментального всасывания за счет газов и моментального опьянения. В действительности у пьющих слабоалкогольные напитки существует иллюзия, что они меньше вредят здоровью или пьют более качественное, что они культурные сомелье, а не алкаши. А по факту все это является разновидностью самообмана.