Нарколог Шуров пояснил влияние наркотиков на организм и внешний вид женщины

Всем известно, что наркотики со временем меняют не только психику, но и внешность человека в негативную сторону. По словам врача-нарколога Василия Шурова, в отдельных случаях при регулярном приеме запрещенных психоактивных веществ женщину ожидают проблемы с кожей, волосами и зубами. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что прежде всего возникает тремор конечностей, скрежет зубов, покраснение белков глаз и сужение или расширение зрачков. Поэтому при наблюдении подобных симптомов у кого-то из близких следует предложить ему сделать тест на наркотики, а при упорном отказе стоит лечить.

По мнению медика, при хроническом употреблении наркотических веществ выпадают зубы и становятся ломкими волосы, появляется постоянный насморк, изменяется тембр голоса, может появиться угревая сыпь.

Он подчеркнул, что после ряда лет девушка, употребляющая наркотики, становится похожа на Бабу-Ягу.