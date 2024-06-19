Нарколог Шуров считает, что энергетики разрушают работу головного мозга у детей

По словам врача-нарколога Василия Шурова, чрезмерное употребление энергетиков в детском возрасте способствует повреждению сердечно-сосудистой системы, приводит к развитию гипертонии, повышенной утомляемости, нарушению работы головного мозга и депрессии. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что одна банка напитка эквивалентна пяти чашкам кофе. Также энергетики содержат колоссальный объем сахара, составляющий в среднем 16–18 ложек на банку. Таким образом, у детей и подростков формируется зависимость, и в первую очередь под удар попадает сердечно-сосудистая система.

По мнению медика, частое употребление энергетиков приводит к тому, что головной мозг все время стимулируется и не может полноценно отдыхать. В ряде случаев после выпитого напитка дети могут быть в состоянии психоза.