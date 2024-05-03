Нарколог Шуров считает, что кофе в определенной степени обманывает организм

Чашка кофе по утрам стала для многих жителей нашей страны неотъемлемой частью их пробуждения. Довольно часто встречаются случаи, когда не попивший бодрящего напитка сотрудник буквально не может приступить к выполнению рабочих задач. По словам врача-психиатра Василия Шурова, это может быть как зависимостью от кофеина, так и патологической зацикленностью на выполнении определенных действий. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что молекулы кофеина блокируют аденозиновые рецепторы в мозге, что убирает ощущение усталости у человека. При этом регулярное употребление кофе по утрам является своего рода частью ритуала пробуждения.

По мнению медика, это только самовнушение, поскольку кофе является довольно слабым психостимулятором. Он способен только обмануть организм, позволив тому на малое время забыть об усталости. При прохождении действия кофеина активность снижается еще сильнее, чем до приема чашки бодрящей жидкости.

Он уточнил, что при этом зависимость от кофе на самом деле существует и называется «кофеинизмом», тем не менее она довольно слабая.