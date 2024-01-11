«Наши тела не любят острых ощущений»: резкие перепады температур могут навредить жителям Подмосковья

К выходным жителей Москвы и Подмосковья ждет очередное резкое падение температуры и новые скачки атмосферного давления. Это уже третий раз за последние 10 дней.

Выясним, на кого такие колебания повлияют в первую очередь, и как пережить погодные изменения людям с хроническими заболеваниями.

«Резкого понижения температуры все же надо опасаться меньше, чем ее повышения, которое произошло в начале недели после аномальных холодов», — рассказала журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня» Светлана Малиновская, врач-физиотерапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области.

Эксперт добавила, что при большом погодном минусе обычно солнце светит ярче, воздух становится чище. А людям спится крепче.

«Тем не менее, любые резкие изменения погодных показателей — повод внимательнее отнестись к своему здоровью. Наши тела не любят острых ощущений и климатических «американских горок». В группы риска попадают люди с болезнями сердца и сосудов, патологиями суставов и заболеваниями нервной системы. Сюда также относятся сторонники сидячего образа жизни и люди, больные гриппом, ОРВИ или страдающие от зимней депрессии», — отметила медик.

Малиновская советует при потеплении обязательно контролировать свое артериальное давление. Регулировать влажность и температуру в помещении, высыпаться и гулять. Нельзя забывать и про питание, оно должно быть полезным.