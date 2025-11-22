Научное разоблачение: бумажный стаканчик превращает кофе в яд

Специалист в области сертификации и безопасности упаковки Юлия Филинская прокомментировала распространенные заблуждения относительно бумажных стаканчиков для кофе. Эксперт отметила, что основу такой упаковки составляет не просто бумага, а многослойная структура с внутренним полимерным покрытием, обеспечивающим герметичность. Ее слова передает RT .

По словам Филинской, вся посуда, контактирующая с пищевыми продуктами, проходит строгую процедуру оценки соответствия. Для горячих напитков применяются стаканчики с маркировкой «5» (полипропилен), выдерживающие температуру до 120–130 °C без риска выделения вредных веществ.

Эксперт обратила внимание на важность соблюдения температурного режима. Стаканчики с маркировкой «1» (ПЭТ) предназначены только для холодных напитков и выдерживают нагрев не более 75 °C. При использовании такой упаковки для кипятка возможно выделение химических соединений в напиток.

Обязательным требованием к безопасной посуде является наличие специальной маркировки — символа вилки и бокала. Отсутствие этого знака означает, что продукт не прошел необходимую сертификацию и не должен контактировать с пищей.

