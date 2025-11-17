«Можно запивать без вреда»: врач-эндокринолог развеяла популярный миф о еде

Утверждения о том, что запивание еды водой, чаем или кофе, не имеют научного обоснования и являются ошибочными. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявила врач-эндокринолог, врач-диетолог Оксана Михалева.

По ее словам, соляная кислота в желудке вырабатывается в необходимом для переваривания пищи количестве, и запивание не может существенно повлиять на этот процесс.

Напротив, жидкость способствует лучшему перевариванию, делая пищу более однородной консистенции.

«Если мы будем запивать пищу и разбавлять тем самым концентрацию желудочного сока, то клетки желудка просто выделят больше кислоты и процесс переваривания никак не нарушится», — сказала Михалева.

Специалист подчеркнула, что растяжение желудка возможно только при систематическом переедании больших объемов пищи.

Врач особенно порекомендовала запивать еду людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и избыточным весом, поскольку жидкость ускоряет наступление чувства сытости.

Что касается чая и кофе, их умеренное потребление во время еды не вредит организму, добавила Михалева. Танины в этих напитках не влияют на усвоение витаминов, хотя могут замедлять всасывание некоторых минералов.

Отдельное внимание специалист уделила приему биологически активных добавок и лекарств. Кофе и чай действительно могут влиять на усвоение минеральных добавок и некоторых препаратов, поэтому между их приемом рекомендуется выдерживать интервал от двух до четырех часов.

