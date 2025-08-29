Назван доступный продукт для снижения давления и холестерина

Согласно недавнему исследованию, ежедневное потребление двух груш в течение 12 недель уменьшает риск развития сердечных заболеваний у людей с метаболическим синдромом. Об этом сообщило издание Daily Mirror, цитируя эксперта.

Диетолог Николь Кукко рекомендует регулярно употреблять груши для поддержания сердечно-сосудистого здоровья. Специалист отмечает, что этот доступный сезонный фрукт помогает контролировать артериальное давление и снижает уровень холестерина.

Плоды богаты витаминами C и K, которые укрепляют иммунную систему, ускоряют заживление ран и снижают окислительный стресс. Особую ценность грушам придает уникальное сочетание растворимой и нерастворимой клетчатки, необходимой для нормального пищеварения. Диетолог подчеркивает, что сезон созревания этих фруктов начинается в сентябре, из-за чего они более доступны по цене в осенний период.

