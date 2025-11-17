Назван необычный «друг» в борьбе с вредным холестерином в крови

Подсолнечное масло остается предметом критики, поскольку его связывают с риском ожирения, диабета и хронического воспаления. Однако научные данные демонстрируют иные выводы. Как пишет Российская газета , факт о расхождении мифов и реальных исследований сообщила врач Лиза Афинская.

Она пояснила, что масло производят из семян подсолнечника, а продукт содержит витамин Е и линолевую кислоту — омега-6, которая относится к незаменимым и не может синтезироваться организмом. По словам специалиста, результаты исследований показывают, что омега-6 жирные кислоты не вызывают усиление воспалительных процессов.

Факт о том, что воспалительные маркеры либо не изменяются, либо снижаются при употреблении омега-6, привела Афинская, ссылаясь на данные научной работы.

