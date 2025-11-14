Ученые узнали, чем мозг тайно занят днем, если хозяин не спал всю ночь

Специалисты Массачусетского технологического института установили, что снижение концентрации после пропущенного сна связано с активизацией дневного очищения мозга. Этот процесс запускается в случаях, когда ночная фаза восстановления нарушается, пишет progorodsamara .

В исследовании участвовали 26 человек. После ночи без сна у испытуемых фиксировалось повышение активности механизмов аутофагии. Обычно эти процессы проходят в период глубокого сна, однако при его отсутствии переключаются на дневное время.

По данным авторов работы, ощущение рассеянности объясняется тем, что мозг перенаправляет ресурсы на удаление клеточных продуктов обмена. Такое смещение биологических процессов влияет на выполнение повседневных задач и взаимодействие с окружающими.

Ученые отмечают, что регулярное нарушение режима сна усиливает нагрузку на нервную систему. При систематическом недосыпании возможно постепенное ухудшение когнитивных показателей и общее снижение устойчивости организма к стрессовым факторам.

