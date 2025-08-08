Назван неочевидный симптом, указывающий на миокардит

Молодой спортсмен Мэтт Уллмер едва не погиб, пропустив тревожный симптом миокардита — головокружение, возникавшее во время бега. Об этой истории рассказало издание The Daily Mail.

По информации источника, 28-летний мужчина сначала списал недомогание на обычное переутомление, а врачи в больнице и вовсе заявили, что он абсолютно здоров.

Ситуация приняла опасный оборот, когда во время велопрогулки Уллмер потерял сознание и упал. В больнице ему диагностировали миокардит — воспаление сердечной мышцы, которое привело к остановке сердца.

Медики отмечают, что миокардит часто проявляется неочевидными симптомами — болью и дискомфортом в груди, одышкой, необычной усталостью, учащенным сердцебиением и головокружением. Особенно коварна болезнь тем, что в большинстве случаев врачи не распознают признаки, которые могут привести к летальному исходу.

