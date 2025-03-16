Назван продукт, улучшающий работу кишечника

Употребление черного кунжута очень полезно для здоровья, сообщила РИА Новости гастроэнтеролог поликлиники № 12 Люберецкой областной больницы Калимат Багатова.

Дело в том, пояснила эксперт, что этот продукт содержит большое количество насыщенных и полиненасыщенных аминокислот.

Кунжут очень полезен для органов желудочно-кишечного тракта. Семена кунжута участвует в моторике кишечника, борются с атонией кишечника, предотвращают симптомы метеоризма, вздутие, урчание в животе, а также избавляют человека от запоров, рассказала собеседница.

Этот продукт обязательно следует употреблять людям пожилого возраста и лицам, ведущим малоподвижный образ жизни.

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