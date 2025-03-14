Есть и не толстеть: россиянам рассказали про макароны, которые можно при похудении

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области объяснили гражданам, на что обращать внимание при покупке макаронных изделий, а также как выбрать те, что не навредят фигуре и здоровью. Об этом сообщают «Тульские известия».

Специалисты осветили рекомендации в материалах проекта «Здоровое питание». Там напомнили, что макароны — это продукты со сложными углеводами. Однако они крайне необходимы человеку для энергии и лучшего усвоения белка. Макароны способны снизить уровень холестерина и насытить организм клетчаткой. Ценность сваренной пасты без добавок — всего 197 ккал на 100 г.

Эксперты советуют выбирать правильные макароны, которые при умеренном употреблении не навредят фигуре. В первую очередь это изделия из твердых сортов пшеницы. Покупатели могут узнать об этом по маркировке «группа А», «1-й класс», durum, «пшеница твердых сортов» или semola di grano duro. Полезными считают также макароны из цельнозерновой муки.

Во время покупки эксперты советуют обращать внимание на содержание белка: его должно быть не менее 12 г на 100 г продукта. Сами изделия должны быть золотистые и стекловидные на месте разлома. Наличие крошек и белизна макарон должны насторожить.

Если макароны цветные, то нужно убедиться, что окрас производился натуральными красителями. Например, свекольным или морковным соками, шпинатом, чернилами каракатицы.

И последнее правило: варить до состояния al dente, то есть, до полуготовности. Так лучше всего сохранятся пищевые волокна, полезные для ЖКТ. Важно: готовые макароны нельзя промывать водой. Так содержание витаминов станет меньше.

Для легкого ужина подойдут макароны с томатной пастой, овощами, грибами и морепродуктами. В качестве мяса лучше отдать предпочтение курице или индейке. Специалисты подчеркнули: ужинать или обедать пастой желательно не более двух-трех раз в неделю. При соблюдении всех правил вреда для фигуры и здоровья не будет.

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