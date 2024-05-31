Назван проливший жизнь Анастасии Заворотнюк экспериментальный метод
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Актриса Анастасия Заворотнюк в последнее время лечилась в частной клинике на бесплатной основе. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что медики не брали с семьи деньги из уважения и любви к актрисе. На самом деле ее семья перепробовала все способы лечения глиобластомы головного мозга.
Отмечается, что Заворотнюк было проведено две операции, а также лечение экспериментальным методом. Ей изготовили индивидуальную вакцину на основе ее раковых клеток для атаки опухоли иммунной системой. Клетки опухоли актрисы сдавали и в Институт молекулярной биологии им. Энгельгардта в Москве, где специалисты старались подобрать вирусы, способные разрушить злокачественную опухоль.
Подчеркивается, что данные методы на самом деле изначально работали, потому что Заворотнюк удалось продлить жизнь даже при таком диагнозе с весьма неблагоприятными прогнозами.
Добавляется, что ситуация стала ухудшаться полгода назад, она начала угасать на глазах. Последние дни актриса провела в хосписе и умерла на руках у мужа.