Представительница Коломны поборется за выход в финал областного проекта «Женщина-Герой»

Лидия Назарова, супруга кадрового военного, выполняющего боевые задачи в зоне спецоперации, представила Коломну в полуфинале областного конкурса «Женщина-Герой 2026». Мероприятие прошло 22 июля. Вместе с коломчанкой на сцене выступил коллектив традиционной русской культуры «Светлица», в котором она находит вдохновение и душевное равновесие.

Полуфинал конкурса «Женщина-Герой» вновь продемонстрировал несгибаемую волю подмосковных женщин. Глава городского округа Коломна Александр Гречищев отметил, что Лидия Назарова стала ярким примером такой стойкости. Супруга военнослужащего воспитывает двух маленьких дочерей, сохраняет оптимизм и находит время для творчества — вместе с девочками она присоединилась к коллективу «Светлица», где занялась вышивкой кокошников для сценических костюмов.

На полуфинальном выступлении Лидия вышла на сцену вместе с участницами «Светлицы». Коломчанка призналась, что организация мероприятия оказалась на высоте. Конкурсантки представили номера на военную тематику — прозвучали песни под гусли, посвященные защитникам Отечества. Зрители в зале, по словам участницы, горячо откликались на каждое выступление, и коломчанка надеется, что им удалось достойно представить родной округ.

Второй областной конкурс «Женщина-Герой» проходит при поддержке губернатора Андрея Воробьева и Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья. Финал запланирован на 4 сентября в Центральном академическом театре Российской армии, а имена финалисток станут известны в августе. В прошлом году одной из восьми победительниц конкурса стала Валентина Никифорова из Озер.