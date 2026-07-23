Сантиметры до беды: в центре Новосибирска пешеходы рискуют жизнью у трамвайных путей

В центре Новосибирска на улице Мичурина пешеходам приходится буквально вжиматься в забор, чтобы пропустить трамвай. Из-за строительных работ тротуар сузился до опасной ширины, а некоторые водители вагонов даже не снижают скорость. Корреспондент Om1 Новосибирск лично столкнулась с этой ситуацией вечером 22 июля и зафиксировала рискованный участок у площади Ленина.

Опасный маршрут обнаружился напротив отеля Marriott на улице Мичурина, 4. Значительная часть тротуара перекрыта строительным забором, а предупредительные знаки оказались либо незаметными, либо поврежденными. В самой узкой точке расстояние между ограждением и проходящим трамваем не превышает полуметра, а выступающие части вагона еще больше съедают свободное пространство.

Корреспондент издания поделилась впечатлениями: в момент прохода по этому участку водитель трамвая не только не притормозил, но и не подал предупредительного сигнала. Вагон промчался на высокой скорости, и пешеходу пришлось буквально прижиматься спиной к забору. На следующий день другой водитель оказался внимательнее — сбавил скорость и предупредил о своем приближении. Однако даже в этом случае движение по тротуару нельзя назвать безопасным.

Особую тревогу вызывает то, что подобная ситуация может привести к несчастному случаю. Редакция Om1 Новосибирск уже направила официальные запросы в мэрию города и в «Горэлектротранспорт» с просьбой разобраться в ситуации и принять меры. Пока остается только гадать, сколько еще пешеходов рискнут пройти по этому узкому коридору, прежде чем чиновники обратят внимание на проблему.