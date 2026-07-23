Два распространенных признака оказались раком у 49-летнего россиянина

В Кузбассе 49-летний мужчина пришел на диспансеризацию с жалобами на усталость и слабость, а покинул кабинет с диагнозом рак толстого кишечника на первой стадии. Благодаря своевременному обследованию, назначенному терапевтом, опасное заболевание обнаружили на раннем этапе, что дает высокие шансы на успешное лечение. Об этом пишет VSE42.Ru .

В консультативно-диагностический центр им. И.А. Колпинского обратился пациент, которого беспокоили сильная усталость, головные боли, бессонница и общая слабость. На первый взгляд симптомы указывали на переутомление или анемию. Однако терапевт не стал ограничиваться поверхностной диагностикой и назначил дополнительные исследования.

Результаты показали, что за признаками тяжелой анемии скрывалась более серьезная патология — злокачественное новообразование в толстом кишечнике. Раннее выявление позволило зафиксировать болезнь на первой стадии, когда лечение наиболее эффективно.

В настоящее время мужчина проходит дополнительное обследование в Центре амбулаторной онкологической помощи. После завершения всех процедур его направят на госпитализацию для дальнейшей терапии. Медики подчеркивают, что этот случай — наглядное доказательство важности ежегодной диспансеризации. Регулярные профилактические осмотры помогают выявить опасные заболевания на начальных этапах, когда пациент еще не ощущает явных признаков недуга, и существенно повышают шансы на полное излечение.