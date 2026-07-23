Дорога до школы и врачебной амбулатории в коломенском поселке станет удобнее

В поселке Радужный городского округа Коломна стартовал ремонт автомобильной дороги, ведущей от Песковского шоссе к местной школе. Этот же маршрут ведет к врачебной амбулатории, поэтому работы ждали с нетерпением и ученики, и пациенты, и медики. Подрядчик уже приступил к полной реконструкции полотна.

В поселке Радужный начались работы на дорожном участке протяженностью почти 500 метров. Речь идет об улице, которая ведет от Песковского шоссе к среднеобразовательной школе, а также к поселковой врачебной амбулатории. Эти два социальных объекта делают маршрут одним из самых востребованных в населенном пункте.

Жители поселка встретили новость с оптимизмом. Марина Соболева отметила, что теперь добираться до амбулатории станет удобнее как пешком, так и на автомобиле, и это особенно важно в преддверии дождливой осени. Площадь предстоящего обновления — более 4,2 тыс. кв. м. Подрядная организация выполняет полный цикл работ: укладку нового асфальтового покрытия, замену бортового камня, а после завершения основных работ на дороге появится разметка и искусственные неровности для повышения безопасности.

Депутат Госдумы Никита Чаплин подчеркнул, что ремонт повысит безопасность маршрута, которым ежедневно пользуются школьники, их родители и пациенты. Особое внимание к дорогам у учебных заведений — приоритет Московской области, где создание современной и безопасной среды для детей выведено в отдельный вектор работы.

«На запросы многодетных семей, участников и ветеранов СВО реагируем незамедлительно, рассматриваем такие вопросы в первую очередь», — добавил председатель Совета депутатов округа Николай Братушков.

Отметим, что ремонт в Радужном — часть более масштабной муниципальной программы. По данным на 21 июля, план по ремонту местных дорог в округе выполнен на 70%. Всего в этом году в Коломне приведут в порядок 83 муниципальных участка общей протяженностью более 40 километров, а также еще 8 участков на региональной дорожной сети. Новое покрытие уже появилось на улице Леваневского у гимназии №8, у дворца культуры «Цементник» в Щурове и возле Старо-Голутвинского монастыря.