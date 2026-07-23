Разведка США заподозрила Россию в помощи Ирану при ударах по объектам ЦРУ в Персидском заливе

Американские разведывательные службы проверяют версию о возможной причастности России к иранским атакам на объекты ЦРУ в районе Персидского залива. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в разведке США.

По данным собеседников агентства, удары беспилотников по американским целям побудили аналитиков расследовать, не оказывала ли Москва помощь Тегерану — например, в виде разведданных о целях или передовых технологий в сфере БПЛА. Пока что в разведке не пришли к окончательным выводам. В качестве косвенного аргумента в пользу этой версии источники приводят «эффективность и очевидную точность» нанесенных ударов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает поводом для комментариев сообщения СМИ о неких подозрениях в адрес Москвы. Официальных заявлений от иранской стороны по этому поводу также не поступало.

Ранее новый главком ВСУ Драпатый заявил, что Россия не имеет права на существование.