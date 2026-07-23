Американский журналист Такер Карлсон заявил, что США фактически ведут войну против России. В интервью сотрудницам RT Таре Рид и Ольге Батаман он указал на действия ЦРУ, которое, по его словам, направляет удары вглубь российской территории. Журналист назвал сложившуюся ситуацию безумием и предупредил, что такая политика несет угрозу самим Штатам.

Такер Карлсон, известный своей нестандартной риторикой, в очередной раз высказался о российско-американских отношениях. В беседе с журналистками RT он заявил, что деятельность ЦРУ свидетельствует о прямом участии Вашингтона в конфликте. По его мнению, удары, наносимые по российской территории, не оставляют сомнений в том, что США уже воюют с Москвой.

Журналист подчеркнул, что подобные действия невозможно оправдать. Он отметил, что стремление американских политиков добиться войны с Россией — это путь к разрушению самих Соединенных Штатов. Карлсон также напомнил, что ранее уже предупреждал о существовании группы влиятельных лиц, которые целенаправленно втягивают страну в опасный конфликт.

Помимо острых политических заявлений, журналист поделился и личными впечатлениями от поездок в Россию. Он назвал ее своей любимой страной из всех, где ему довелось побывать. В интервью Карлсон рассказал о недавнем ужине в Британии, где столкнулся с устойчивыми западными стереотипами. Собеседники утверждали, что в России тоталитарный режим, а население живет в нищете. На вопрос журналиста, бывали ли они там сами, последовал ответ: «Нет, но я читал».

Карлсон признался, что такие рассуждения вызывают у него недоумение. Он отметил, что Москва не только красивее Лондона, но и превосходит его по размерам. Реакция британцев на его слова была показательной: на него посмотрели так, будто он работал на российскую разведку. Ранее Карлсон уже заявлял, что европейские политики, ратующие за антироссийскую риторику и войну с Москвой, не смогут добиться победы.