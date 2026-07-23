Медсестра вытащила своего 86-летнего отца с «того света» после остановки сердца

Во время отпуска в Татарстане медицинская сестра из Сургутского кардиоцентра Валентина Иванова спасла своего 86-летнего отца, сообщает ugra-news.ru .

Семейный отдых в Татарстане едва не обернулся трагедией. Николай Дмитриевич ушел в баню, но спустя время родные заметили его долгое отсутствие и обнаружили мужчину в предобморочном состоянии. Вскоре у него остановилось сердце.

Родственники вынесли пенсионера на воздух, и Валентина Иванова, медсестра кардиологического отделения ОКД, немедленно приступила к реанимации. К ней присоединилась дочь Екатерина Григорьева, которая также работает в Кардиоцентре. Совместными усилиями женщины делали массаж сердца и искусственное дыхание до приезда бригады скорой помощи.

Сердцебиение удалось восстановить. Пациента экстренно госпитализировали в районную больницу, а затем перевели в сосудистый центр Альметьевска, где ему сделали стентирование коронарной артерии.

Валентина призналась, что в тот момент очень боялась, но в голове была только одна мысль: нужно продолжать, это необходимо сделать. Полное осознание того, что отца удалось спасти, пришло лишь через месяц, когда он снова начал ходить и улыбаться, постепенно возвращаясь к привычной жизни. Сегодня Николай Дмитриевич восстанавливается дома, проводит время с близкими и продолжает заниматься любимой пасекой.

Врачи напоминают: своевременная реанимация в первые минуты остановки сердца многократно повышает шансы на выживание. Особенно осторожными в бане следует быть пожилым людям и пациентам с сердечными заболеваниями — избегать перегрева, следить за самочувствием, не употреблять алкоголь и пить воду. При появлении боли в груди, головокружения или обморока необходимо немедленно звонить по номеру 103 или 112.