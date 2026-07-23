Стало известно, песни каких отечественных бойз-бендов чаще всего слушают россияне

Россияне в 2,5 раза чаще обсуждают отечественные бойз-бенды, чем зарубежные, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «КИОН Музыка».

В топе российских коллективов уверенно лидирует «Ласковый май» с 230,6 тыс. сообщений. На втором месте — «Дискотека Авария» с 182,1 тыс. упоминаний, на третьем — «Иванушки International» (156 тыс.). В десятку также вошли Gayazov Brothers, «Отпетые мошенники», «Руки Вверх!» и другие.

Среди зарубежных групп безоговорочный лидер — BTS. У корейского коллектива 339,9 тыс. упоминаний, что почти в девять раз больше, чем у ближайшего преследователя — Backstreet Boys (38,2 тыс.). Далее идут SEVENTEEN, EXO, O-Zone, NSYNC. Интересно, что BTS признана самой обсуждаемой группой среди всех бойз-бендов — и российских, и зарубежных.

Аудитория заметно различается. «Ласковый май», несмотря на пик популярности в 1990-х, продолжает привлекать внимание, в основном людей старше 55 лет (38,7%). Главная площадка для обсуждений — «ВКонтакте» (48%).

О BTS пишут в Telegram (54%) и снова во «ВКонтакте» (23,2%). Основную аудиторию корейской группы составляют молодые женщины (85% женской аудитории), причем 37,7% находятся в возрасте 18-34 лет. Но при этом 31,2% — старше 55.

Исследование приурочено к 23 июля — дню, когда исполнилось 16 лет со дня основания One Direction. Группа была сформирована в 2010 году на кастинге The X Factor. Но, судя по данным, российская публика больше ностальгирует по «Ласковому маю», чем по зарубежным кумирам.

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