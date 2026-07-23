«У нее уникальный голос и чутье»: Газманов назвал имя претендентки на участие в «Интервидении»

Народный артист России Олег Газманов в интервью ТАСС поделился мнением о молодых талантах и возможностях российских исполнителей на международной арене. Особое внимание он уделил 16-летней Анастасии Ивановой, которая в 2024 году стала победительницей конкурса «Родники. Дети».

Газманов считает, что девушка могла бы с блеском представить Россию на «Интервидении», если ее возраст не станет помехой по условиям конкурса.

Певец высоко оценил не только вокальные данные Анастасии, но и ее музыкальное чутье. По его словам, это редкое сочетание, которое может вывести страну в лидеры.

«У нее уникальный голос и вкус. Она могла бы достойно выступить и показать, на что способна наша молодежь», — отметил Газманов.

Однако, как подчеркнул артист, для победы на «Интервидении» недостаточно просто хорошо петь. Нужен особый «русский» посыл — песня, в которой отражены характер, мелодика и культурный код России. При этом она должна быть понятна людям из других стран, чтобы вызвать отклик у международной аудитории.

Ранее певица Лариса Долина рассказала, кого видит среди российских участников в «Интервидении».