Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с «Лентой.ру» резко раскритиковал заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы подготовке новых мобилизационных решений в России. Парламентарий назвал их абсурдными и не заслуживающими внимания.

Ранее Зеленский после встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином заявил, что российские власти якобы готовят «новые решения по мобилизации». В ответ Красов подчеркнул, что подобные утверждения не имеют под собой никаких оснований и являются лишь информационным вбросом.

Депутат отметил, что количество добровольцев, поступающих на военную службу, полностью покрывает потребности армии. Эту позицию ранее уже озвучивал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он заявлял, что необходимости в новой волне призыва в России нет, поскольку боевые задачи выполняются силами контрактников и добровольцев. В Кремле также неоднократно подчеркивали, что дополнительные мобилизационные мероприятия не планируются. Красов добавил, что любые разговоры на эту тему из уст украинского лидера — лишь попытка отвлечь внимание от проблем внутри Украины и создать информационный шум. По его мнению, подобные высказывания не стоят серьезного обсуждения и должны восприниматься как пропагандистский трюк. Он призвал не придавать значения заявлениям, которые не подтверждаются фактами.

Ранее новый главком ВСУ Драпатый заявил, что Россия не имеет права на существование.