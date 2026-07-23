Экс-солистка группы «Сливки» Карина Кокс показала фото новорожденной дочери

Бывшая участница группы «Сливки» Карина Кокс (настоящее имя — Каролина Порошкова) порадовала поклонников долгожданной новостью, пишет Super. После рождения третьего ребенка артистка исчезла из социальных сетей на полтора месяца, чем вызвала беспокойство у фанатов.

Совсем недавно 44-летеяя Кокс вернулась и опубликовала трогательный снимок с новорожденной дочерью. На фотографии крошечная ручка малышки крепко сжимает пальцы мамы, и подпись гласит: «Я во власти милейшего главнокомандующего».

Вернувшись в блог, Карина с юмором рассказала о том, как проходит ее декрет. Она призналась, что наслаждается материнством и проводит дни в трудах «во благо поколений альфа и бета», но не забывает и о себе.

Певица пошутила, что надеется, будто фанаты, как и она, редко заходят в соцсети и в основном проводят время, валяясь на травке и поедая мороженое.

Троих детей Карина родила в браке с музыкантом и диджеем Эдуардом Магаевым, известным как DJ M.E.G. Старшая дочь Камилла появилась на свет в декабре 2012 года, средняя — в 2015-м.

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