48-летняя Ирина Пегова показала новое фото с отдыха в Турции

Народная артистка России Ирина Пегова решила порадовать поклонников летним настроением, пишет «Газета.Ru». 48-летняя актриса опубликовала в социальных сетях фотографию в цветном монокини, сделанную во время отпуска в Турции.

Фото: [ соцсети ]

Пегова отдыхает на море вместе с дочерью Татьяной, которая родилась в браке с коллегой Дмитрием Орловым. Супруги прожили вместе шесть лет и расстались в 2011 году.

Сейчас Пегова находится в прекрасной форме, но, как признается сама артистка, путь к ней был непростым. После родов она не могла быстро вернуть фигуру, но тогда это ее меньше всего волновало. Однако, когда она вернулась к работе, решила похудеть.

Актриса перепробовала множество диет, но не могла долго их придерживаться и постоянно набирала вес обратно. В итоге она нашла свой способ: уменьшила размер порций, стала есть медленнее, больше двигаться и пить больше воды. Теперь она поддерживает форму без изнурительных ограничений.

В личной жизни Ирины тоже произошли приятные перемены. В 2024 году она призналась, что у нее появился мужчина, и показала букет цветов, который он подарил ей за получение звания народной артистки. Известно, что он моложе ее на девять лет.

Ранее звезда «Интернов» Светлана Пермякова показала фото в купальнике после похудения.