Названа ягода, замедляющая процесс старения

Голубика оказывает благотворное воздействие на организм. В ее состав входят антиоксиданты, замедляющие процессы старения и снижающие риск развития различных хронических заболеваний, сообщила РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.

Кроме того, отметила эксперт, голубика способствует улучшению зрения.

Тем, кто много времени проводит за компьютером, она помогает избавиться от усталости глаз и улучшить состояние сетчатки.

Голубика оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, способствует укреплению стенок сосудов и снижению уровня «плохого холестерина». На этом полезные свойства ягоды не заканчиваются. Голубика положительно влияет на работу головного мозга и общее состояние нервной системы, а также на пищеварение.

Ранее сообщалось о том, что названы болезни, при которых противопоказан мед.