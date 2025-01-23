Названы болезни, при которых противопоказан мед

Врач-диетолог Михаил Варнавцев рассказал URA.RU про мед и болезнях, при которых употреблять сладкий продукт нельзя или нежелательно.

В меде около 300 полезных компонентов. Как напомнил Варнавцев, продукт способствует укреплению иммунитета, улучшению работы ЖКТ, работе сердца, сосудов, а также оказывает антибактераильный эффект. При предварительной профилактике с помощью меда можно снизить риски заражения вирусами.

По словам врача, также сладкое лакомство оказывает гепатопротекторный эффект, то есть, за счет антиоксидантов защищают клетки печени и свободных радикалов. Также мед хорошо успокаивает и дает легкую сонливость.

«Мед можно назвать естественным лекарством, которое помогает при многих недугах. Большинство целебных эффектов этого продукта доказаны даже наукой <...> Вот с помощью меда можно не только поддерживать здоровье, но и лечить многие заболевания. Однако это не отменяет необходимости консультации с врачом и традиционной терапии», — подчеркнул врач.

Диетолог напомнил, что мед противопоказан при аллергии, ожирении третьей и четвертой степеней, гепатите, панкреатите, панкреонекрозе, язвах, при диабете и почечной недостаточности. По вопросам питания и включения меда в рацион следует обращаться к специалистам за консультацией.

Ранее Минсельхозпрод Подмосковья рассказал про 2,7 тыс. исследований проб меда в регионе.