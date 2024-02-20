Названо число закрытых на карантин по ОРВИ в Нижегородской области

В Нижегородской области 6,5% школ и детских садов частично или полностью закрыты на карантин. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Подчеркивается, что данная мера введена с целью остановки распространения ОРВИ.

Уточняется, что за прошлую неделю заразились свыше 21 тыс. жителей Нижегородской области. Данный показатель ниже многолетнего уровня.

Отмечается, что в общей циркуляции доля ОРВИ в регионе составляет более 64%, а доля вирусов гриппа снизилась почти до 36%.