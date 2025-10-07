Названо число жительниц Нижегородской области, страдающих раком молочной железы

В Нижегородской области сохраняется высокая распространенность онкологических заболеваний молочной железы, где ежегодно регистрируется более двух тысяч новых случаев. По данным областного онкодиспансера, общее число пациенток с этим диагнозом превышает 20 тыс. человек, что делает проблему одной из наиболее значимых в региональном здравоохранении. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Главный врач онкодиспансера Сергея Гамаюнов отмечает позитивную динамику в ранней диагностике заболевания. Улучшение статистики связано как с повышением медицинской грамотности населения, так и с оснащением медицинских учреждений современным диагностическим оборудованием. Появление новых маммографов, МРТ-аппаратов и ультразвуковых систем позволяет выявлять патологии на начальных стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

Важным достижением стало значительное снижение смертности от рака молочной железы. Более 12 тыс. пациенток находятся на учете свыше пяти лет, что свидетельствует о переходе заболевания в категорию контролируемых хронических патологий. Современные методы терапии позволяют оказывать эффективную помощь даже на поздних стадиях заболевания.

Таким образом, комплексный подход к решению проблемы, включающий как техническое переоснащение медицинских учреждений, так и просветительскую работу с населением, демонстрирует устойчивые положительные результаты. Рак молочной железы постепенно утрачивает статус фатального заболевания, превращаясь в управляемую патологию при условии своевременного выявления и адекватного лечения.

