Найден способ уничтожить «неуязвимый» белок, связанный с раком груди

Исследователи из Еврейского университета совершили прорыв в области онкологии, разработав инновационный метод борьбы с раком молочной железы. Результаты их исследования опубликованы в Journal of the American Chemical Society (JACS).

Отмечается, что ученые создали специальную молекулу, способную целенаправленно разрушать белок HuR, который играет ключевую роль в выживании опухолевых клеток. Этот белок стабилизирует молекулы рибонуклеиновой кислоты, поддерживающие рост и развитие злокачественных новообразований.

Ранее научному сообществу удавалось лишь временно блокировать активность HuR, что давало ограниченный терапевтический эффект.

Команда под руководством доктора Рафаэля Бенхама применила принципиально новый подход, используя клеточные механизмы для уничтожения целевого белка. Исследователи задействовали две современные технологии — PROTAC (протеолиз-таргетированную химеру) и так называемые «молекулярные клеи».

В ходе экспериментов ведущее соединение MG-HuR2 продемонстрировало высокую эффективность при тестировании на клеточных линиях рака молочной железы. Молекула снижала уровень HuR на 85%, подавляла активность онкогенов Bcl2 и FOXQ1, а также существенно уменьшала способность опухолевых клеток к выживанию и делению.

Ученые отметили нелинейную зависимость эффективности от дозировки: при средних концентрациях активность снижалась, но при высоких — значительно возрастала.

Хотя MG-HuR2 остается наиболее перспективным соединением для дальнейших исследований, его эффективность и безопасность еще предстоит доказать.

Это открытие может стать важным шагом на пути к созданию новых таргетных препаратов для лечения агрессивных форм онкологических заболеваний. Разработанная методика потенциально применима и для борьбы с другими «неуязвимыми» белками, провоцирующими развитие воспалительных и нейродегенеративных патологий.

